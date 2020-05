Papenburg/Osnabrück. Am Landgericht Osnabrück müssen sich derzeit zwei Männer und eine Frau aus dem nördlichen Emsland wegen des Vorwurfs eines gemeinschaftlich begangenen Einbruchs in mehrere Wohnungen verantworten. Zwei der drei Angeklagten haben sich bereits zu den Vorwürfen geäußert, einer räumte die Vorwürfe ein. Ein dritter schweigt.

