Die Corona-Pandemie hat die Meyer Werft in eine schwere Krise gestürzt.

Gerd Schade

Papenburg. Auf der wegen den Folgen der Corona-Pandemie in schwere See geratenen Papenburger Meyer Werft sorgen erste Kündigungen für Unruhe. Betriebsräte und Gewerkschaft schlagen Alarm, die Geschäftsleitung weist Kritik an ihrem Vorgehen zurück.