Papenburg. Ein Papenburger traut den offiziellen Zahlen mit Coronavirus-Infektionen nicht. Zur Begründung verweist er auf einen aktuellen Todesfall in seiner Familie. Die Bürger würden „in die Irre geführt“, behauptet der Fehnstädter. Der Landkreis Emsland weist die Vorwürfe zurück und liefert eine Erklärung.

