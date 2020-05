Papenburg/Meppen. Die Ausbildung von Arztassistenten im Emsland kann wie geplant im September 2020 starten – nun sogar an zwei Standorten: Papenburg und Meppen. Arztassistenten sollen Hausärzte auf dem Land entlasten und auf lange Sicht dauerhaft zur flächendeckenden medizinischen Versorgung beitragen. Anmeldungen für den ersten Studiengang sind ab sofort möglich. In Papenburg reifen derweil hinter der Studienkulisse große Pläne für einen Campus.

