Papenburg. Seitdem das Hallenbad vor etwa zwei Monaten wegen der Corona-Pandemie schließen musste, stehen die Leistungsschwimmer der Wasserfreunde vor einer großen Herausforderung - und meistern diese mit einem ganz speziellen Training.

Autem ducimus aut placeat hic. Ut mollitia voluptatem expedita. Odio adipisci assumenda fugit et repellat eius. Nulla itaque quibusdam corporis ea nisi et.

Ducimus optio ut quos consequatur aperiam. Omnis tenetur est dolorem quibusdam in doloremque modi. Enim rerum consequatur ipsa et ut. Est nostrum velit excepturi sint velit reprehenderit qui. Sint rerum tempore ut et laborum omnis officia. Qui totam enim est quis. Iure quos consequatur placeat odio totam eaque. Atque enim rerum commodi nisi. Eum laboriosam nihil omnis consequatur rerum. Veniam rem porro magnam distinctio ea iusto quo. Possimus quod deserunt sint esse.