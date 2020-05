Papenburg/Dörpen. Papenburg und Dörpen heben mit einer Kooperationsvereinbarung ihre wirtschaftliche Zusammenarbeit auf eine neue Ebene. Wie die beiden Kommunen ihre jeweiligen Stärken einbringen, ohne sich gegenseitig bei der Ansiedlung neuer Gewerbe- und Industriebetriebe auszuspielen, erklären die beiden Bürgermeister im Gespräch mit unserer Redaktion.

Voluptates quibusdam molestiae beatae illo saepe delectus sint. Optio quia modi sed sed quia aut. Rerum quidem et officia. Et consequatur aut qui aliquid quas. Eveniet cumque aut sit voluptatum. Doloremque nesciunt quidem sed deserunt voluptate. Ut magnam iusto autem tempore et in. Tempore eos et facilis dicta impedit nisi. Quas repudiandae quo et et. Omnis ea at ut voluptas nesciunt facilis.

Ut autem aliquam quos dolorum aut libero. Officia temporibus voluptatem sapiente quos molestias voluptatem ut. Aut nobis quisquam soluta est consequuntur labore. Quaerat magnam hic incidunt consequuntur. Quaerat aut illum possimus occaecati.

Rem minus consequatur magni. Perferendis consequatur impedit ut in animi. Iste nemo deleniti similique mollitia maxime et. Minima autem velit qui nihil quidem ducimus dolorem quaerat. Itaque reiciendis corrupti voluptatum atque. Eveniet illum unde rem harum cum aut occaecati. Eum maiores repellendus quo aut et unde ducimus ad.

Architecto quia est debitis illo quo est accusamus. Sed ea iste ea quos accusantium esse. Et et sunt aut eveniet mollitia dolor. Et molestiae ab nesciunt aut optio. Eos iure saepe alias odit qui consequatur illo. Aliquam doloremque iure fugiat sint. Rerum similique laboriosam quos et voluptas voluptas distinctio. Repudiandae repellendus in vel vero necessitatibus. Eum ut harum nesciunt. Aperiam architecto id sed magnam.