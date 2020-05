Ein Ladendieb wollte in Papenburg aus einem Supermarkt Getränke stehlen. Mitarbeiterinnen vereitelten die Tat.

Michael Gründel

Papenburg. Ein Ladendieb ist am vergangenen Freitag bei einem räuberischen Diebstahl in Papenburg leer ausgegangen. Am Ende besaß er sogar weniger als zuvor.