So können Hausbesitzer zu Energie-Selbstversorgern werden

Das Team von Schmees Energy Store mit (von links): Sibel Sancak, Dirk van Göns, Markus Wiggerthale, Ann-Christin Sträche, Patrick Schmees und Ben Schlegel sowie Monika und Frank Schmees.

Hermann-Josef Tangen

Papenburg. Mit dem Ziel, die Abhängigkeit der Kunden von den Energieversorgern zu durchbrechen, tritt das neue Fachgeschäft Schmees Energy Store in Papenburg an. Innovative Heiztechniken, Photovoltaik, Stromspeicher und sogenannte Smart-Home-Systeme sollen nach Angaben von Inhaber Frank Schmees den Weg in Richtung Energie-Selbstversorgung ebnen.