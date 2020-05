Stapelmoor. Trotz der zahlreichen Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie möchte das Tierheim in Stapelmoor weiterhin seine Vierbeiner vermitteln. In diesem Teil unserer monatlichen Serie "Tierfreunde aufgepasst!" stellen wir den fünfjährigen "Sammy" und die zweijährige "Flora" vor, die es zuvor schlecht getroffen hatte.

Nach Angaben von Sigrid Spranger, ehrenamtliche Mitarbeiterin des Tierheims in Stapelmoor, wurde der Jack-Russell-Mix "Sammy" von seinen vorherigen Besitzern im Tierheim abgegeben. Der Rüde habe seinen eigenen Kopf und sei temperamentvoll - laut Spranger ist er ein "typischer Terrier", womit allerdings nicht jeder zurecht komme. "Sammy" vertrage sich mit Hündinnen, jedoch nicht mit anderen Rüden.

Zutraulich und freundlich

Die zweijährige Hündin "Flora" habe eine schlimme Vergangenheit. Wie Spranger erzählt, komme der Rehpinscher-Mix aus einer sehr schlechten Haltung und wurde von den Mitarbeitern des Tierheims im Verschlag eines Stalls mit ihren Welpen gefunden. Nichtsdestotrotz sei die Hündin freundlich und liebenswürdig.

Laut Sigrid Spranger kann "Flora" noch nicht viel - sie lasse sich gerade einmal Geschirr anlegen, sodass man mit ihr spazieren gehen kann. Pinscher seien jedoch lernbereite Hunde und auch für Sportarten wie Agility geeignet. Zudem vertrage sich "Flora" gut mit anderen Hunden und könne in einem Haushalt mit Kindern leben.

Tierheimbesuche sind möglich

Wie die Tierheim-Mitarbeiterin weiter mitteilt, können Interessierte die Vierbeiner normal im Tierheim an der Deichstraße 10 in Stapelmoor besuchen und mit ihnen spazieren gehen. Wichtig sei jedoch, dass sich Besucher im Vorfeld unter der Telefonnummer 04951/2459 oder per E-Mail an die Adresse tierheimstapelmoor@gmail.com anmelden und einen Termin vereinbaren.

