Soziale Kaufhäuser in Papenburg, Aschendorf und Werlte öffnen wieder CC-Editor öffnen

Kann endlich wieder die Türen des "Sozialen Kaufhaus" am Grader Weg in Papenburg, an der Poststraße in Aschendorf und an der Hauptstraße in Werlte öffnen: Ulla Naujok. Sie ist Teamleiterin beim SKFM Papenburg für die Bereiche Tafel und "Soziales Kaufhaus.

Daniel Gonzalez-Tepper

Papenburg/Werlte. Die sozialen Kaufhäuser des SKFM im nördlichen Emsland öffnen wieder ihre Türen. Bereits seit vergangener Woche hat die Einrichtung am Grader Weg in Papenburg wieder jeden Mittwoch und Donnerstag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. An diesem Dienstag (5. Mai 2020) folgt Aschendorf, nächste Woche Montag (11. Mai 2020) Werlte.