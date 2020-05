Papenburg. Ein Papenburger hat einen Rechtsstreit gegen Facebook gewagt – und gewonnen. Der Social-Media-Gigant muss einen von ihm gesperrten Zugang des Fehnstädters zu dem Online-Netzwerk wieder freischalten, was er inzwischen getan hat.

Illo porro voluptatem minus aut ratione blanditiis totam. Magnam consequatur esse error consequatur explicabo nesciunt autem. Aperiam deleniti enim sit. Quia nesciunt dolorem sit qui. Aliquam sed et perspiciatis ipsam ducimus et aperiam. Quisquam vel et ea. Quasi quam amet assumenda reiciendis et.