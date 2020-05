Papenburg. Die Kolpingsfamilien im nördlichen Emsland bitten die Bürger darum, bis auf Weiteres keine Altkleider mehr in den Kolping-Containern abzugeben. Hintergrund sei die Corona-Krise, in deren Folge die Vermarktung der Altkleider im weltweiten Markt zusammengebrochen sei.

