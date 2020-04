Werden Osterfeuer in diesem Jahr in Papenburg an einem späteren Termin nachgeholt? Die Stadt prüft dies derzeit in Abstimmung mit dem Landkreis. Das Foto zeigt das Osterfeuer des Schießvereins Aschendorfer Weg aus dem Jahr 2017. Foto: Christian Belling/Archiv

Papenburg. Aufgrund der Corona-Krise sind Osterfeuer an den Osterfeiertagen verboten. Das Niedersächsische Innenministerium gibt allerdings den Kommunen die Möglichkeit, die Feuer auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Die Stadt Papenburg will einen Nachholtermin in Abstimmung mit dem Landkreis prüfen.