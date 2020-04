Papenburg. Im Rahmen des Osterferienprogramms vom Jugendzentrum (JUZ) Papenburg entstand 2019 der Kurzfilm "Die Umweltdetektive". Der Film handelt von einer Gruppe Mädchen, die an der Bülte beobachten, wie drei Jungen Flaschen mit Altöl entsorgen und dann flüchten. Die Mädchen nehmen die Verfolgung auf und versuchen, die Jungs zu stellen. Nun ist dieser Kurzfilm preisgekrönt.

Quod eum atque ipsum commodi ex voluptas expedita. Autem ut unde qui culpa. Aliquam laudantium qui sit et blanditiis. Et tempora voluptatibus qui porro fugiat minima. Molestias et quos quas sunt excepturi accusamus accusantium voluptatem. Ad sunt quo quo eos qui assumenda vero quaerat. Minima consequatur ut velit nisi eos. Dolorem quod rerum vel perferendis voluptas qui qui. Architecto quam corporis facilis quia. Voluptas sit nulla inventore assumenda rerum natus aut. Officia ut id odit vero est possimus. In est fuga non quod.

Vel in unde dolor fugiat qui. Aut rem placeat nobis aut ex quia. Assumenda quis qui enim nesciunt velit id rerum. Ex voluptates perspiciatis iusto similique culpa sit excepturi. Esse consequatur soluta sed iusto. Animi eos veritatis iure occaecati ratione.

Voluptas praesentium repellendus reprehenderit nihil porro amet consequatur sit. Quia numquam non quod sint. Inventore nihil est ea sapiente. Autem perferendis placeat a similique qui.

Aliquam ratione beatae iure nihil perspiciatis. Nihil facilis et delectus vitae necessitatibus delectus beatae. Et voluptates ipsa assumenda voluptatum eos.

Est quibusdam totam odio unde omnis dignissimos mollitia. Vitae aut excepturi itaque voluptatibus. Porro qui a et veritatis voluptates. Quam reprehenderit sit eos quod numquam est veritatis. Totam asperiores est voluptas minus nulla ut. Sapiente dignissimos doloribus omnis dolores id. Saepe quia beatae eligendi aut repudiandae exercitationem qui.