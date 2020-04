Unbekannte töten in Papenburg ein Schaf und zerlegen es teilweise CC-Editor öffnen

Das später zum Teil zerlegte Schaf wurde von einer Wiese an der Straße Splitting rechts in Papenburg gestohlen. Symbolfoto: Frank Molter/dpa

Papenburg. Unbekannte haben zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag in Papenburg ein Schaf getötet und es anschließend zum Teil zerlegt. Nach Angaben der Polizei geschah dies am Splitting und an der Oldenburger Straße.