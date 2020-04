Zum Papenburger Gabenzaun: So simpel wie genial

Seit Freitag, 3. April 2020 gibt es an der St. Antoniuskirche unweit der Bundesstraße 70 in Papenburg einen Gabenzaun für Menschen, die wegen der Coronakrise in Not geraten sind. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Papenburg. In der Coronakrise halten die Menschen zusammen, auch in Papenburg. Dieses Signal geht vom Papenburger Gabenzaun aus, der seit Freitagvormittag auf dem Kirchplatz an der St.-Antonius-Kirche unweit der Bundesstraße 70 steht. Ein Kommentar.