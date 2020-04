Per Video-Übertragung feiern die Geistlichen der Pfarrei St. Antonius wie hier Pfarrer Franz Bernhard Lanvermeyer mit den Gläubigen alltäglich außer samstags einen Gottesdienst. Foto: Klaus Dieckmann

Papenburg. Die Pfarrei St. Antonius in Papenburg bietet Gläubigen in Zeiten der Corona-Epidemie seelsorgerische Begleitung über das Internet an. Hinzu kommen eine Reihe weiterer kontaktloser pastoraler Aktivitäten beispielsweise zur Segnung von Palmstöcken und Buchsbaumzweigen am Palmsonntag, 5.April 2020.