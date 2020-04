So können Papenburger Familien den Kinderzuschlag beantragen CC-Editor öffnen

Den Antrag für den Notfall-Kinderzuschlag können Betroffene online stellen. Foto: Mascha Brichta/dpa

Papenburg. Ab 1. April gibt es den Notfall-Kinderzuschlag für Familien, deren Einkommen durch die Corona-Krise gesunken ist, etwa wegen Kurzarbeit. Bisher bekommen jedoch nur 30 Prozent der Berechtigten diesen Zuschlag von bis zu 185 Euro je Kind. In dieser Situation will der Verein für aufsuchende kirchliche Jugendarbeit in Papenburg (AukiJu) Familien bei der Antragstellung auf Kinderzuschlag unterstützen.