Papenburg. Die evangelischen Papenburger Ostergottesdienste werden wegen der Corona-Krise im Internet übertragen. Ausgestrahlt werden sie im städtischen JUZ-TV.

Durch die Corona-Krise dürfen aktuell keine Gottesdienste mehr besucht werden. Davon betroffen sein werden auch die Gottesdienste während der Osterzeit. „Wir wollen den gläubigen Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt die virtuelle Teilnahme an den Ostergottesdiensten jedoch trotzdem ermöglichen“, erklärt Ragnar Wilke, Medienpädagoge der Stadt Papenburg, in einer Pressemitteilung.

Einer Initiative der katholischen Kirchengemeinde St. Amandus in Aschendorf folgend, sei Kontakt mit allen Kirchengemeinden im Stadtgebiet aufgenommen worden, um den Vorschlag zu unterbreiten, die Gottesdienste durch JUZ-TV im Internet zu übertragen.

Darum werden keine katholischen Gottesdienste gezeigt

„Die Begeisterung in den Gemeinden über die geplante Ausstrahlung war sehr groß. Innerhalb kürzester Zeit haben wir Termine vereinbart und Details besprochen. Das Bistum Osnabrück hat allerdings zwischenzeitlich entschieden, dass sich nicht mehr als vier ausschließlich hauptamtliche Mitarbeiter während des Gottesdienstes im Kirchengebäude aufhalten dürfen. Daher werden wir nur die Gottesdienste aus den evangelischen Kirchengemeinden übertragen. Wir freuen uns sehr auf diese Aktion“, so Wilke weiter.

Gemeinsam mit Alwin Terhalle stelle er sich der technischen Herausforderung, die Gottesdienste zu übertragen. Die JUZ-Mitarbeiter hoffen, dass insbesondere ältere Mitbürger, die noch nicht so sicher im Umgang mit den virtuellen Medien seien, Unterstützung erfahren und den Gottesdienst aus ihrer Kirchengemeinde „live“ verfolgen können.

Sieben Termine

Insgesamt werden zwischen Palmsonntag und dem Sonntag nach den Osterfeiertagen sieben Gottesdienste übertragen. Folgende Sendetermine sind derzeit vereinbart:

Samstag, 4. April 2020, 18 Uhr: Erlöserkirche

Sonntag, 5. April 2020, 11 Uhr: Erlöserkirche

Gründonnerstag, 9. April 2020, 18 Uhr: Marktkirche

Karfreitag, 10. April, 2020, 9.30 Uhr: Christuskirche

Ostersonntag, 12. April 2020, 11 Uhr: Nikolaikirche

Ostermontag, 13. April 2020, 11 Uhr: Marktkirche

Sonntag, 19. April 2020, 11 Uhr: Nikolaikirche

Was den Pastoren wichtig ist

Sie wollten ihre Gemeindemitglieder in dieser schweren Zeit nicht allein lassen, sagen die Pastoren der evangelischen Kirchengemeinden übereinstimmend. Pastorin Bianca Spekker (Marktkirche), Pastorin Anna Riese (Erlöserkirche), Pastor Sebastian Borghardt (Nikolaikirche) und Pastor Ralf Maennl (Christuskirche) zeigen sich begeistert von der Idee. Es sei nicht nur die Kirche und der Glauben, die sie durch die Aktion näherbringen wollten, so die Pastoren. Ihnen sei es wichtig, die Beziehung zu ihrer Gemeinde auch in diesen Zeiten aufrecht zu halten. Es sei ihnen eine besondere Herzensangelegenheit, den Papenburgern dieses Angebot zu bieten.

Bürgermeister zuversichtlich

Auch Bürgermeister Jan Peter Bechtluft (CDU) freut sich über die Ausstrahlungen: „Der Zusammenhalt in der Gesellschaft wird gerade auf eine besonders harte Probe gestellt. Ich bin zuversichtlich, dass der Glaube den Menschen dabei hilft, diese herausfordernden Zeiten zu überstehen und als Gemeinwesen noch näher zusammenzurücken.“

Aktuell ist geplant, dass die Videos auch auf den Seiten der jeweiligen Kirchengemeinde präsentiert werden. Darüber hinaus werden sie den Veranstaltern zufolge auch unter folgendem Link abrufbar sein: www.youtube.com/JUZTVPapenburg.