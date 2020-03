Als während der Corona-Pandemie auch in Deutschland die Schulen geschlossen wurden, wurde an vielen Malteser-Standorten die Idee geboren, die jetzt frei werdenden Kapazitäten zu nutzen, um Bedürftigen einen kostenlosen Einkaufsdienst anzubieten. Foto: Malteser

Papenburg. Der Malteser-Hilfsdienst in der Diözese Osnabrück bietet nun einen Einkaufsservice an, um so trotz Covid-19 den Menschen, die von dem Hilfsdienst betreut werden, weiterzuhelfen. Der neue Service wird auch in vier Orten im Emsland angeboten. Das teilen die Malteser mit.