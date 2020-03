Die Polizei in Papenburg bittet um Hinweise. Symbolfoto: Jörn Martens

Papenburg. Bei einem Einbruch in ein Gartenhäuschens am Süderweg in Papenburg am späten Montagabend ist ein Einbrecher vom Eigentümer des Grundstücks gestört worden. Die Polizei sucht Zeugen.