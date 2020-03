Corona und Sucht: Die andere Pandemie

Papenburg. Die Verlockung ist groß, sich vor der Corona-Angst in alle denkbaren legalen und illegalen Drogen zu flüchten, und nicht wenige Menschen tun es auch. Den Süchtigen kann kein Vorwurf gemacht werden. Sucht ist eine Krankheit, eine andere Pandemie, die nur gemeinsam bekämpft werden kann. Ein Kommentar.

