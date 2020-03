Der 27-Jährige ließ sich von der Polizei widerstandslos festnehmen. Symbolfoto: Jörn Martens

Aschendorf. Die Polizei hat mit Unterstützung von Anwohnern am späten Samstagabend in Aschendorf einen Mann gestellt, der nach Auffassung der Beamten zuvor in ein Wohnhaus an der Waldseestraße eingedrungen ist. Der 27-jährige Mann wurde vorläufig festgenommen.