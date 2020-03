Papenburg . Nach dem zweiten Wasserrohrbruch an der Friederikenstraße in Papenburg haben diesmal die Reparaturarbeiten weit weniger lang gedauert als noch im Januar. Am Samstag jedenfalls war der Radweg und der Kreuzungsbereich wieder nutzbar.

