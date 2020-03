Zum 1. April wird Eike Hornbostel die Geschäftsführung des Ökohofs St. Josef übernehmen. Foto: Klaus Dieckmann

Papenburg. Eike Hornbostel ist in seiner neuen Tätigkeit als Geschäftsführer des Sozialen Ökohofs St. Josef bereits „gut angekommen“, wie er sagt. Seit Anfang Dezember 2019 ist der 51-Jährige mit in die Leitung des Papenburger Biolandbetriebs eingebunden. Zum 1. April tritt er - in schwierigen Zeiten - offiziell die Nachfolge von Andreas Menger an, der nach mehr als drei Jahrzehnten in den Ruhestand geht.