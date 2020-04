Aurich. Ein Hobbyfotograf entdeckt an der Ostspitze von Norderney eine skelettierte Hand, die aus dem Sand ragt. Schauerlich beginnt der neue Krimi von Manfred Reuter mit dem Titel "Die Toten von Norderney". Er ist gerade im emons-Verlag erschienen.

