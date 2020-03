Papenburg. Mit Dutzenden von Blumensträußen hat eine Blumenhändlerin aus Barßel Mitarbeitern des Marien-Hospitals in Papenburg in Zeiten der Corona-Krise ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.

Für Marita Bliesmer , Inhaberin der „Blumen-Galerie“, sei die Aktion ein Ausdruck von Wertschätzung und Dankbarkeit, teilte Hospitalsprecherin Denise Kiesow mit.

Als Inhaberin eines „nicht systemrelevanten Geschäfts“ habe die Barßelerin wie viele andere Betriebe in Papenburg und Umgebung ihren Laden schließen müssen und vor der Frage gestanden: Wohin mit den frischen Blumen? Beim Krankenhaus-Personal kam die Aktion dankbar an.

Kostenloser Grußservice für Angehörige

Weil Besuche derzeit nur sehr stark eingeschränkt möglich sind, bietet das Hospital über das Patientenradio einen kostenfreien Service an: Angehörige und Bekannte von Patienten können einen Gruß an ihre Lieben weitergeben lassen. Grüße werden montags und mittwochs von 10 bis 12 Uhr angenommen – per Telefon (0444 22246), Whatsapp-Sprachnachricht (015233 834416) oder per Fax (04442 910086). Dabei müsse unbedingt das Krankenhaus namentlich genannt werden, das die Aktion auch im St.-Franziskus-Hospital Lohne läuft, so Kiesow. Auch Musikwünsche seien möglich. Grüße und Wünsche werden dienstags und donnerstags zwischen 14 und 15.30 Uhr im Patientenradio ausgestrahlt.