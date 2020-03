Papenburg. Im nördlichen Emsland sorgen sich Ehefrauen von Mitarbeitern der Meyer Werft um ihre Männer, die auf dem Kreuzfahrtschiff "Iona" festsitzen. Die Behörden im Bremerhaven verweigerten ihnen nämlich den Gang von Bord. Derweil hat die Werft die Vorsichtsmaßnahmen zur Corona-Prävention weiter verschärft.

