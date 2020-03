Volltrunkener fällt in Papenburg in Kanal - und will drin bleiben CC-Editor öffnen

Mit einem Rettungswagen kam der Betrunkene ins Krankenhaus. Foto: Archiv/dpa/Nicolas Armer

Papenburg. Ein volltrunkener Mann ist am Samstagabend in den Kanal an der Straße Splitting links in Papenburg gefallen - und wollte aus dem Wasser gar nicht mehr heraus.