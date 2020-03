Leer. Im Landkreis Leer gibt es den ersten Todesfall durch eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. Das teilte die Kreisverwaltung am Abend mit.

Demnach verstarb am Samstag ein 66-jähriger Mann aus dem Kreisgebiet im Krankenhaus an den Folgen der Lungenkrankheit Covid 19, die durch das Virus ausgelöst wird. Laut Kreisverwaltung litt der Mann an einer schweren Vorerkrankung.

Die Zahl der Infizierten im Landkreis Leer war im Laufe des Tages durch einen neuen Fall in der Gemeinde Westoverledingen auf insgesamt 13 Fälle gestiegen (darunter eine Person geheilt, eine verstorben). Insgesamt befinden sich (Stand 16 Uhr) 214 Menschen im Landkreis Leer in Quarantäne, darunter seit Freitag 41 Grundschüler aus Bunde, nachdem sich eine Lehrerin infiziert hatte. Die Frau wohnt im Emsland.

