Ausgehend von der St. Amandus-Kirche in Aschendorf, werden am Sonntag um 11 Uhr überall im nördlichen Emsland die Kirchenglocken läuten. Foto: Gerd Schade

Aschendorf. In einer konzertierten ökumenischen Aktion werden am Sonntag, 22. März 2020, überall im nördlichen Emsland zur selben Zeit die Kirchenglocken läuten. In der Viruskrise rufen sie aber nicht zum Gottesdienst.