Papenburg. Ein 44-Jähriger ist in Papenburg von einem Auto erfasst und dabei tödlich verletzt worden.

Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, befand sich der 44-Jährige mit seinem Fahrrad auf der Fahrbahn - fuhr jedoch ersten Erkenntnissen zufolge nicht auf dem Rad. Ein 30 Jahre alter Autofahrer übersah den Mann am Mittwochabend offenbar und erfasste ihn mit seinem Wagen. Der 44-Jährige starb noch am Unfallort.