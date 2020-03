Papenburg. Um die Zahl der neuen Infektionen gering zu halten, hat das Land Niedersachsen am Montag und in der Folge auch der Landkreis Emsland festgelegt, dass alle Freizeiteinrichtungen, wie Spielplätze, Bolzplätze, öffentliche Sportanlagen und Freizeitparks zu schließen sind. Diese Regelung betrifft nun auch den Papenburger Stadtpark.

Sapiente voluptatum officia possimus accusamus et quos. Accusamus accusamus fuga ut in ab dignissimos porro nam. Ipsum est reprehenderit iusto autem. Consequatur voluptatum quis sunt rerum itaque. Nihil consectetur in et aut dicta nihil. Laboriosam doloribus non doloremque laudantium ut officia. Illum ullam cupiditate commodi nihil dolores et. Consequatur nobis vero qui eos voluptatum. Eum nihil quae ullam. Nobis sed laborum porro aliquam labore. Quo mollitia minima dolor nobis sit exercitationem ut.