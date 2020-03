Papenburg. Am Mittwoch, 18. März 2020 wird das Kreuzfahrtschiff "Iona" von der Meyer Werft in Papenburg über die Ems zur Nordsee gebracht. Wir sind vor Ort und berichten live mit Fotos, Texten und kurzen Videos.

