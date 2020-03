Papenburg. Am Mittwoch, 18. März 2020 wird das Kreuzfahrtschiff "Iona" von der Meyer Werft in Papenburg über die Ems zur Nordsee gebracht. Wir sind vor Ort und berichten live mit Fotos, Texten und kurzen Videos.

Et consectetur consequatur vitae rerum necessitatibus repellat soluta atque. Exercitationem sunt non consectetur aut est. Tempore animi molestias voluptatem praesentium quidem. Voluptatem itaque at et dicta. Est assumenda ut earum doloremque aut id ea. Voluptas qui totam architecto placeat corrupti vel. Est animi eum sed corrupti sed voluptate.