Die Polizei in Papenburg sucht nach einer Radfahrerin. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

Papenburg. Die Polizei in Papenburg sucht nach einer Radfahrerin, die an einem Zusammenstoß mit einer Fußgängerin auf der Kirchstraße beteiligt war. Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitag, 6. März 2020.