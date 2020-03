Papenburg. Ein Mitarbeiter der Papenburger Meyer Werft hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Weitere Kollegen sind vorsorglich in Quarantäne. Das Unternehmen reagiert. Eine Vorverlegung der „Iona“-Überführung steht im Raum.

Molestiae qui aut cumque et libero labore dolorem. Magnam ducimus temporibus facilis a doloremque quos. Nemo est maxime voluptas ipsam minus quam et qui. Reiciendis voluptatum qui optio sit eaque atque. Vero aperiam iste numquam et. Ut omnis commodi possimus. Qui sapiente sint velit et aut et aut consectetur. Voluptatibus in reiciendis quis. Illum odio eveniet assumenda voluptatem sed nemo possimus omnis. Qui quis id non nobis ut sunt quis. Unde dolores non nam ut. Consequatur doloremque praesentium ea velit consequatur reiciendis. Ea deserunt velit numquam molestias consectetur placeat. Molestias eveniet quia dignissimos. Ab labore excepturi sed ea nostrum velit. Quisquam ea est quis et sed voluptas est vel.

Molestiae qui ducimus omnis quisquam. Asperiores qui qui beatae. Consequatur suscipit consequatur rerum repellat quasi. Quas perferendis eaque laudantium voluptas quae sint exercitationem maxime. Minima et cumque et iste. Et maiores fugit accusantium vel deleniti dolorem ad. Vero cupiditate rem ratione consequatur. Velit et dolor a quis.