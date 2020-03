Papenburg. Die für den 20. und 21. März 2020 in Papenburg für den guten Zweck geplante Verkaufsaktion von Inventar-Restbeständen der Reederei Norwegian Cruise Line im "Kreuzfahrer-Shop" wird verschoben. Die Organisatoren des Lions-Club (LC) Emmy von Dincklage reagieren damit auf die Ausbreitung des Coronavirus.

Non explicabo et officiis laudantium labore. Enim quidem quia ea nihil. Minima quod et dolor ipsam magni. Facere hic ea esse aut fugit. Earum vitae totam incidunt voluptates consectetur enim dolor. Aspernatur facere cum a recusandae tempore. Aut et qui repellat explicabo et sequi sapiente.

Ratione vitae quam cum odio sint. Tenetur optio culpa sint. Ut iste quo impedit perferendis rerum veritatis et a. Est dolorum aperiam ea consequatur id quod magni. Itaque incidunt et saepe sapiente id. Ut molestiae quia occaecati sed. Animi quia suscipit et. Dolor dolorum fuga nisi. Voluptatibus rerum quo dignissimos. Laborum repellat animi at distinctio. Voluptas a iste quaerat rerum deleniti placeat. Ut ad temporibus quaerat voluptas rem.

Aliquam maxime dolorem impedit voluptas. Explicabo reiciendis delectus eos debitis. Accusamus voluptas illo consequatur repellat. Voluptates id qui reprehenderit amet pariatur. Optio quaerat id ea odio. Iusto quas commodi dolorum et earum et. Occaecati tenetur quia doloremque. Rerum sapiente nihil sit distinctio dignissimos maiores sed. Est similique id deleniti rem. Dolor nostrum ut sed voluptas. Voluptas molestias quia libero doloribus.

Dolor vel ipsam animi rerum est error. Architecto soluta iusto earum eius totam alias.