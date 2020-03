Papenburg. Auf die Agenda für dieses Jahr hat sich der Ortsverband Emsland-Nord der Partei "Die Grünen" unter anderem die Themen „Integriertes Klimaschutzkonzept für die Region Papenburg, Dörpen und Rhede“ und die Verhinderung von Langzeit-Tiertransporten in den Nahen Osten und Nordafrika geschrieben.

Bei seiner jüngsten Sitzung hat der Ortsverband in einem Antrag an den Rat der Stadt Papenburg und den Ortsrat Aschendorf die Veröffentlichung eines Sachstandberichts und einen Dialog mit der Öffentlichkeit hinsichtlich des Klimaschutzkonzeptes gefordert.

Anlass für diese Initiative ist ein Vortrag von Professor Peter Lemke vom Institut für Umweltphysik an der Uni Bremen und dem Alfred-Wegener-Institut während einer Veranstaltung in der Historisch-ökologischen Bildungsstätte in Papenburg gewesen, heißt es von den "Grünen" in einer Mitteilung. Demnach sähen Klimaforscher aus verschiedenen Fachrichtungen und Instituten dringenden Handlungsbedarf, weil sich verschiedene Entwicklungen wie die Temperaturerhöhung, das Abschmelzen des Polar-Eises, die Erhöhung des Meeresspiegels, sowie das Auftauen der Permafrostböden als unumkehrbar erweisen könnten.

Appell an Kreistagsfraktion

Ebenso beschäftigt den Ortsverband die Langzeit-Tiertransporte aus unserer Region. Auf eine Anfrage der "Grünen" vom 30. August 2019 habe der Landkreis Emsland geantwortet, dass er Tiertransporte unter anderem nach Russland, Usbekistan, Syrien und sogar auf den afrikanischen Kontinent nach Ägypten, Algerien und Marokko genehmige. "Die extremen Belastungen durch Hitze, unzureichende Versorgung und qualvolle Enge auf den Wagen führen oft zu Verletzungen und auch zum Tod vieler Tiere, bevor sie am Zielort ankommen", heißt es von den "Grünen" weiter. Die Verhältnisse auf den Umladestationen und den Schlachtbetrieben hätten zudem inzwischen traurige Berühmtheit erlangt. Deshalb fordere der Ortsverband die Kreistagsfraktion der "Grünen" auf, per Antrag diese brutale Praxis umgehend zu beenden.

Nach Ablauf einer zweijährigen Amtszeit des Vorstandes hat der Ortsverband Michael Meyer als 1. Vorsitzenden und Reich Wulfhorst wieder gewählt. Als 2. Vorsitzender ergänzt Philipp Walker den Vorstand. Potenzielle Neumitglieder sind zu den Versammlungen an jedem dritten Dienstag im Monat um 20 Uhr im Parkhotel/Restaurant Hilling, Am Stadtpark 25 in Papenburg eingeladen. Interessenten können sich zudem auch unter Tel. 04962/5723 näher informieren.