Papenburg. Ein Polizist ist in Papenburg von einer alkoholisierten Frau körperlich angegriffen worden. Der Beamte trug leichte Verletzungen davon, blieb aber dienstfähig.

Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend in der Bahnhofstraße, in der eine Streifenbesatzung der Polizei Papenburg zur Schlichtung von Streitigkeiten gerufen wurde. Eine vierköpfige Clique war dort nach Angaben der Beamten gegen kurz vor 22.30 Uhr lautstark aneinandergeraten. Nachdem die Beamten die Streitenden voneinander getrennt hatten, verweigerte eine 26-jährige Beteiligte die Nennung ihrer Personalien.

Sie beschimpfte die Beamte fortwährend und trat einem der Polizisten unvermittelt gegen das linke Bein. Die Frau musste überwältigt und zur Dienststelle gebracht werden. Ein Schnelltest auf Alkohol ergab einen Wert von 1,43 Promille. Ein Bereitschaftsstaatsanwalt ordnete eine Blutprobe an. Den Rest der Nacht verbrachte die junge Frau in der Gewahrsamszelle.