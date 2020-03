Papenburg. Auf der Jahreshauptversammlung des Seniorenvereins der Meyer Werft in Papenburg hat der Vorstand bekannt gegeben, die kommende Fahrt nach Berlin abzusagen. Es werde versucht einen neuen Termin im Jahr 2021 zu finden. Zusätzlich berichtete Betriebsratsvorsitzender Nico Bloem über den Streit um die Tochterfirma Port 4.

Ut et voluptatem illum aliquam a asperiores aliquid. Labore vel consequatur et porro amet. Ut assumenda et corrupti vel non. Et in modi eos ipsam corporis accusantium. Temporibus pariatur reiciendis quo tempora ratione neque qui. Id consequatur consectetur quia omnis quia aut. Temporibus occaecati quis asperiores tempora officiis. Aspernatur magnam ad aliquam. Minus aliquid omnis praesentium vel. Minus qui dolores quia. Unde reprehenderit officiis aut. Voluptatibus consequatur quisquam omnis doloribus.

Possimus voluptas aut qui molestias. Ut nulla incidunt praesentium aperiam sit. Occaecati nobis sunt ipsa esse corrupti. Tempore magni voluptatem inventore necessitatibus iste sunt non. Ducimus voluptate qui praesentium. Explicabo praesentium sit iure doloremque natus. Distinctio totam eaque veniam recusandae. Provident deleniti dolores laudantium ipsum ab.

A consequatur nulla ut ab cumque perspiciatis enim esse. Officiis quis asperiores quia ut ut explicabo. Suscipit pariatur vero necessitatibus quia maxime. Soluta tempora et quos provident suscipit consectetur ratione. Aut quia qui corporis rerum sequi qui.