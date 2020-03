Papenburg. Vier Comedians, vier Bühnen: Während der dritten komischen Nacht in Papenburg pendelten die Künstler zwischen den Spielorten hin und her. Die Gäste konnten sich für einen Ort entscheiden und sich von allen Comedians zum Lachen bringen lassen. Wegen des Coronavirus dürfte es bis auf Weiteres einer der letzten publikumswirksamen öffentlichen Veranstaltungen gewesen sein.

