Einbruch in Gebäude an "Naschkes Garten" in Papenburg

In "Naschkes Garten", einem frei zugänglichen naturnahen Garten am Mittelkanal in Papenburg, gibt es auf einer Fläche von etwa 10.000 Quadratmetern eine großen Vielfalt an Wild- und Beetstauden sowie Obstbäumen zu erleben. Foto: Susanne Risius-Hartwig/Archiv

Papenburg. Ungebetenen Besuch gab es am Dienstagnachmittag, 10. März 2020, in die Gebäude an "Naschkes Garten" am Mittelkanal in Papenburg. Gestohlen wurde neben Bargeld auch persönliche Papiere.