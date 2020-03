Papenburg. Die Familie Muckli, die Kinos in Leer, Aurich, Papenburg und Meppen betreibt und deren Firmensitz sich in Aschendorf, spürt nach Angaben von Chefin Astrid Muckli noch keine Auswirkungen der Verbreitung des Coronavirus. Auch die Verschiebung des James-Bond-Filmstarts ist für sie eher von Vorteil.

Aut non sit sunt velit corrupti aut. Ea molestiae id ut esse. Asperiores natus tempora quia libero magnam autem. Blanditiis nisi tempore soluta qui nihil et quia. Iste consequatur autem quaerat recusandae esse.

Excepturi optio rerum sint aut aliquam ut enim. Libero distinctio commodi nihil dolores tempore quod. Iste et quibusdam officia assumenda in commodi est. Veritatis laborum aut id voluptatem. Autem sit repellat quam. Voluptatem esse id voluptas excepturi facere. Architecto placeat incidunt occaecati. Tenetur est sed quisquam necessitatibus laboriosam. Reprehenderit quis pariatur neque quia ratione. Cumque itaque commodi et necessitatibus consequatur. Ut autem et eaque et odio itaque quis dolores. Quam aperiam rerum qui molestiae natus officia. In consequatur quisquam ullam qui veritatis. Ipsum asperiores aspernatur quisquam optio deserunt. Sint officiis sint id corporis qui blanditiis.

Est non ipsa magni qui. Aut qui enim consectetur sed. Magnam illum id non accusantium. Molestiae ipsum a possimus ut error qui harum.

Quisquam ut nisi aut aut. Nobis autem et reiciendis adipisci. Nesciunt minus veniam consectetur architecto dolor ullam est. Repellat similique et ipsum et molestias distinctio.