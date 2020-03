Papenburg. Im nördlichen Emsland ist ein weiterer Coronafall aufgetreten. Ein 48-jähriger Mann ist betroffen, teilt der Landkreis Emsland mit.

Damit erhöht sich die Zahl der Fälle aktuell auf zwei, teilt der Landkreis Emsland mit. Es besteht kein Zusammenhang zum bereits vorliegenden Erkrankungsfall im nördlichen Emsland. Wie am Montag bekannt wurde, hatte sich demnach eine Frau aus dem nördlichen Emsland mit Corona infiziert. Nach Angaben der Kreisverwaltung ist davon auszugehen, dass sich die Betroffene bei einem Aufenthalt in Österreich angesteckt hat, die Patienten sei aber nicht in einem Risikogebiet gewesen. (Weiterlesen: Erster Corona-Fall im Emsland bestätigt)



Mann war in Österreich

Auch der jetzt erkrankte Mann hatte sich während eines Aufenthalts in Österreich infiziert und zeigte grippeähnliche Symptome. Nach seiner Rückkehr ins Emsland kontaktierte er seinen Hausarzt, der einen Abstrich vornahm. Dieser fiel positiv aus. Der Landkreis Emsland, Fachbereich Gesundheit, ermittelte eine Kontaktperson in einem Nachbarlandkreis. Sowohl der Erkrankte als auch die Kontaktperson befinden sich in häuslicher Quarantäne.