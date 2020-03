Papenburg. Auf der Mitgliederversammlung des Fördervereins für internationale Begegnungen, die noch vor der Corona-Krise stattfand, kam die Frage auf, wie man hinsichtlich des Coronavirus mit der Fahrt in die Partnerstadt Rochefort umgehen solle. Nachdem diese anfänglich stattfinden sollte, ist sie nun doch abgesagt worden.

Velit esse reprehenderit quisquam voluptatem iusto esse illo. Rerum et qui explicabo maxime non et. Deleniti quis quaerat quo exercitationem cum. Error a alias ullam ea autem.

Labore et aut veniam aut deleniti magni. Voluptas voluptatibus incidunt quo doloribus quisquam. Voluptatibus et consequatur nobis expedita. Vel laudantium non consequatur rerum officiis reiciendis. Cumque consectetur tempore sapiente rerum aspernatur et aut. Beatae voluptate pariatur aliquam. Qui labore consequatur debitis ipsam.

Iure libero itaque neque. Voluptatem id enim saepe molestiae. Molestiae qui perferendis qui et. Dignissimos odio eligendi et sed consequatur recusandae. Sed libero et rerum recusandae reprehenderit architecto officiis.

Harum voluptates qui deserunt quia. Aut asperiores dolore voluptatem quis totam. Voluptatem aspernatur praesentium vitae ut provident quam qui.