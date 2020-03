Die Polizei in Papenburg sucht Zeugen eines Unfalls auf der Rheiderlandstraße, Ecke Bethlehem rechts. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

Papenburg. Ein Schaden von etwa 20.000 Euro ist bei einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen an der Kreuzung Rheiderlandstraße / Bethlehem rechts in Papenburg entstanden. Die Polizei sucht Zeugen des Unglücks, das sich bereits am vergangenen Samstagmorgen ereignet hat.