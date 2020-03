Polizei sucht Zeugen einer Schlägerei in Papenburg CC-Editor öffnen

Wer hat die Schlägerei am Samstagmorgen, 7. März 2020, am Untenende in Papenburg beobachtet? Symbolfoto: Colourbox.de/Cherkas

Papenburg. Die Polizei sucht Zeugen einer Schlägerei, die sich am frühen Samstagmorgen, 7. März 2020, vor einer Gaststätte an der Friederikenstraße in Papenburg zugetragen hat.