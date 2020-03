Feuerlöscher in neuer Turnhalle des Gymnasiums in Papenburg entleert CC-Editor öffnen

Einen Feuerlöscher haben Unbekannte in einer Lehrerumkleidekabine in der Turnhalle an der Straße Untenende in Papenburg entleert. Symbolfoto: Wilfried Roggendorf

Papenburg. Unbekannte haben in der neu errichteten Turnhalle des städtischen Gymnasiums an der Kleiststraße am Untenende in Papenburg einen Feuerlöscher im Lehrer-Umkleideraum entleert und eine Prellschutzwand durch ein Feuer beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.