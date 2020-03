Auf der Friederikenstraße in Papenburg in Höhe des Aldi-Marktes ist es im Laufe der Woche mehrfach zu Rückstaus und brenzligen Situationen beim Überholen gekommen. Eine Fachfirma hat den Kanal überprüft. Foto: Nils Kögler/Archiv

Papenburg. Auf der Friederikenstraße in Papenburg ist es zwischen Moorstraße und Kreuzung Am Stadtpark in dieser Woche mehrfach zu Rückstaus gekommen. Grund dafür sind Untersuchungsarbeiten an den Kanalleitungen.